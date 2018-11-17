Nusret, Dünyaca Ünlü Futbolcular Messi ve Paul Pogba'ya "Saltbae" Hareketini Yaptırdı

Saltbae hareketiyle ün kazanan ünlü kasap Nusret, dünyaca ünlü futbol yıldızları Lionel Messi ve Paul Pogba'yı elleriyle besledi. Nusret,kendisiyle özdeşleşen tuzlama hareketini ünlü futbolculara da yaptırması sosyal medyada gündem oldu.

ELLERİYLE BESLEDİ

Barcelona'nın dünya yıldızı Lionel Messi ve Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba Nusret'in konuğu oldu. Nusret, restoranının Dubai şubesine gelen dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Paul Pogba'yı elleriyle besledi.

NUSRET KADAR BAŞARILI

Paul Pogba'nın SaltBae akımında en az Nusret kadar başarılı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

MESSİ DE MEŞHUR HAREKETİ YAPTI

Barcelona'nın dünyaca ünlü 31 yaşındaki yıldızı Messi eşi ve kız arkadaşlarıyla restorana giderken, Nusret'in meşhur saltbae (Tuzlama) hareketini de yaptı. Ancak Messi, Paul Pogba kadar başarılı olamadı.

SOSYAL MEDYA YİNE ONU KONUŞTU

Nusret, yıldız futbolcularla çektiği eğlenceli görüntülerle sosyal medyaya damga vurdu.