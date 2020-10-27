Nusaybin Çarşısı tarihi görünüme kavuşuyor

Mardin Büyükşehir Belediye ve Nusaybin Belediyesi, Kaçakçılar Çarşısı olarak bilinen Çarşı merkezi için tarihi görünümlü bir proje hazırladı.

Mardin Büyükşehir Belediye ve Nusaybin Belediyesi, Kaçakçılar Çarşısı olarak bilinen Çarşı merkezi için tarihi görünümlü bir proje hazırladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı Plan ve Proje Şube Müdürlüğü ile Nusaybin Belediyesi iş birliğinde hazırlanan restorasyon projesi kapsamında başlatılan alt yapı çalışmaları sona erdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, çalışmaları yerinde izledi, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra esnfala bir araya gelen Temizkan, yapılan çalışmalar ve hazırlanan restorasyon projesi hakkında bilgi verdi.

Nusaybin Çarşısının ilçeye gelen turistler için önemli bir merkez olacağını belirten Temizkan, 311 dükkan yapılacağını söyledi.

Temizkan'a teşekkür eden Çarşı esnafı, restorasyon projesini büyük bir heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak