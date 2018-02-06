Nusaybin Belediyesinden Sporculara Destek

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, ilçedeki sporculara destek vermek amacıyla Nusaybin İpek Yolu Spor Kulübüne nakdi yardımda bulundu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Liginde mücadele eden Nusaybin İpek Yolu Spor Kulübüne sporun desteklenmesi amacıyla nakdi yardımda bulundu. Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde mücadele eden ve 2017-2018 sezonunu lider olarak tamamlayan Nusaybin İpek Yolu Spor Kulübü Antrenörü Hasan Kapuci, takım sporcuları ve Nusaybin Belediyesi Spor İşleri Müdür Vekili Serkan Tekin ile birlikte Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal'ı makamında ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti.

Gençlerin spora kazandırılması gerektiğini belirten ve sporcuya her daim destek verdiğini ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Nusaybin İpek Yolu Spor Kulübüne sporun desteklenmesi amacıyla nakdi yardımda bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Verilen destekten ötürü Baysal'a teşekkürlerini ileten sporcular, yanlarında getirdikleri ve Ergün Baysal yazılı 47 numaralı özel formayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Baysal'a verdi. - MARDİN