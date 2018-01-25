Nusaybin Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Mardin yolu caddesinde süren asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Yıllardır çözüme kavuşturulamayan Mardin yolunda çalışmalar hızla sürüyor. Baysal, asfalt alanında çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgede bulunan vatandaşlar, özellikle sürücülerin şikayetçi olduğu Mardin yolunun yapılmasından çok memnun olduklarını dile getirirken, çalışmalarından ötürü Baysal ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN