Nursal Bilgin hayatını kaybetti
Kasımpaşa-Denizlispor mücadelesinde tribünde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin, vefat etti.
Kasımpaşa-Denizlispor mücadelesinde tribünde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin, vefat etti.
Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin, hayatını kaybetti. Kasımpaşa - Denizlispor mücadelesinin 55. dakikasında tribünde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan lacivert-beyazlıların eski sportif direktörü Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - İSTANBUL