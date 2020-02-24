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Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Kasımpaşa-Denizlispor mücadelesinde tribünde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin, vefat etti.

24.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:38
Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Kasımpaşa-Denizlispor mücadelesinde tribünde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin, vefat etti.


Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin, hayatını kaybetti. Kasımpaşa - Denizlispor mücadelesinin 55. dakikasında tribünde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan lacivert-beyazlıların eski sportif direktörü Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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