Nürnbergli Robin Hack'ten Michael Frey'e övgü: Polis gibi, tüm topları yakalıyor

26.08.2019 17:57

Fenerbahçe'den Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e transfer olan İsviçreli forvet Michael Frey, Almanya'da ilgi oldağı oldu. 25 yaşındaki forvet, ''Takıma çok çabuk alıştım. Adapte sorunu yaşayacağımı sanmıyorum, takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor.'' sözlerini kullandı.

''ZARİF DEĞİL AMA ÇOK TEKNİK''

Nürnberg Teknik Direktörü Damir Canadi ise ''Michael Frey zarif, ince bir oyuncu değil ama teknik olarak çok iyi. Hücumda onun sayesinde çok top tutuyoruz.'' şeklinde konuştu.

"DEFANSIN ÖNÜNDE DUVAR GİBİ"

Takımın kanat oyuncusu olan Robin Hack, yeni takım arkadaşı Frey için ''Frey, polis gibi futbolcu. Tüm topları yakalıyor. Defansın önünde duvar olup onları durduruyor ve bizim o yollardan geçmemizi sağlıyor.'' dedi.

(Sporx)