Nurdağı'nda Yer Fıstığı Bilgilendirme Toplantısı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çiftçilere yer fıstığı yetiriciliği ve ekonomik önemi konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Nurdağı Ziraat Odasında gerçekleşen toplantıya Çukurova Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof Dr Halis Arıoğlu katıldı. Prof. Dr. Arıoğlu, konuşmasında yer fıstığı bitkisinde yerli ve sertifikalı tohumluk kullanmanın önemi, ekimi, hastalık ve zararlarıyla mücadele yöntemlerini anlattı. Toplantıda konuşan Nurdağı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Belpınar, ilçede son yıllarda yer fıstığı üretiminin giderek artığını belirterek, çiftçilerimizin Ekonomik gelir düzeyine katkı sağladığını belirtti.

Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan ise, toplantıya katılan kadın çiftçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, tarımsal üretim ile kadınların ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Yapılan toplantıya çok sayıda çiftçi ile Gaziantep il gıda tarım ve hayvancılık müdürü Mehmet Karayılan ve Nurdağı Ziraat Oda Başkanı Kemal Belpınr'ın yanı sıra İlçe Tarım Müdürü Mustafa Akdoğan, Nurdağı Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Göğebakan ve çiftçiler de katıldı - GAZİANTEP