Nurdağı'nda Trafik Uygulaması Yapıldı
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Nurdağı'nda Trafik Uygulaması Yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bölge trafik ekiplerince trafik uygulaması yapıldı.

Nurdağı'nda Trafik Uygulaması Yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bölge trafik ekiplerince trafik uygulaması yapıldı.

Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı trafik ekipleri, Nurdağı-İslahiye kara yolundaki noktada trafik uygulaması yaptı.

Yaklaşık iki saat süren uygulamada, sürücülerin hız kontrolü, emniyet kemeri ile araç muayene süresi kontrol edildi.

Uygulamada 108 araç denetlenirken, kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı.

Kaynak: AA
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