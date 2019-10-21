Nurdağı'na şehit ateşi düştü

21.10.2019 11:36

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Gaziantepli Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in Nurdağı ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.



Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Gaziantep'in Nurdağı ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek şehit oldu. Şehadet haberi, Nurdağı Kaymakam Vekili İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Nurdağı Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel ve Nurdağı Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi tarafından aileye verildi. Evli ve 1 çocuk babası olan 5 yıllık Uzman Çavuş Önek'in acı haberi, ailesini üzüntüye boğdu.



Şehidin cenazesi, bugün bugün öğle namazını müteakip Nurdağı Merkez Hurşit Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ile son yolcuğuna uğurlanacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA