Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimine katıldı.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimine katıldı.

Akça, ilçedeki uzay çatılı pazar yerinde yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Akça, alınan tedbirlere uyulursa salgını hep birlikte kısa sürede yenebileceklerini belirtti.

Denetimlerde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile zabıtalar da görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek