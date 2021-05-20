Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça Kovid-19 tedbirlerini denetledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimine katıldı.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimine katıldı.

Akça, ilçedeki uzay çatılı pazar yerinde yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Akça, alınan tedbirlere uyulursa salgını hep birlikte kısa sürede yenebileceklerini belirtti.

Denetimlerde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile zabıtalar da görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

KALDIRIMDA BULDUĞU 60 BİN LİRALIK ÇEKİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI
KALDIRIMDA BULDUĞU 60 BİN LİRALIK ÇEKİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Çakır Ceyda Düvenci Necati Şaşmaz Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 14:11:57. #1.15#

title