Nur Tatar, üçlemenin peşinde

Olimpiyat oyunlarında daha önce gümüş ve bronz madalya kazanan Nur Tatar, kariyerinin tek eksiği olan olimpiyat altın madalyasını Tokyo'da kazanmayı amaçlıyor.

Olimpiyat oyunlarında daha önce gümüş ve bronz madalya kazanan Nur Tatar, kariyerinin tek eksiği olan olimpiyat altın madalyasını Tokyo'da kazanmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde 2 farklı olimpiyatta madalya kazanan tek kadın sporcusu olan Nur Tatar, bu başarısını bir ileri seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Londra 2012'de gümüş madalya, Rio 2016'da ise bronz madalyanın sahibi olan Nur Tatar, Tokyo 2020'de altın madalya kazanarak üçlemeyi tamamlamak istiyor. Başarılı sporcu, "Bir yıl gecikmeli de olsa olimpiyat oyunları heyecanını yaşıyoruz. Tokyo'da hedefim kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat altın madalyasını kazanmak. Tüm çalışmalarımı bu yönde yaptım. Sıkletimde birbirine çok yakın 4-5 sporcu var. Birbirimizle sürekli karşılaşıyoruz ve her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor. Tekvandoda günlük performanslar çok önemli olabiliyor. Üçüncü kez olimpiyatlara katılıyorum. İlk katıldığımda 19 yaşındaydım. Şimdi ise 28 yaşın olgunluğunu yaşıyorum. Bu tecrübemi mücadeleme yansıtarak kürsünün en üst basamağına çıkmak ve İstiklal Marşımızı dinletmek en büyük arzum" şeklinde konuştu.

Nur Tatar, 26 Temmuz Pazartesi günü kadınlar 67 kiloda madalya mücadelesini gerçekleştirecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı