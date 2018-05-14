Nükleer Atıklardan Elmas Pil Üretildi

Bilim insanları nükleer atıklardan elmas pil üretmeyi başardı. Çok uzun ömre sahip bu piller uzay araçlarına, uydulara ve hatta tıbbi cihazlara temiz ve güvenli bir şekilde elektrik sağlayabilir.

Yalnızca ABD'de 76.430 metrik ton nükleer atık bulunduğu düşünülürse, bu yeni teknolojinin önemi daha iyi anlaşılabilir. Bristol Üniversitesi Cabot Enstitüsü'nden bilim insanları, laboratuvarda radyoaktif atıkları dönüştürerek ürettikleri elmas pil ile enerji üretebilecekler.

Bilim insanları bu radyoaktif grafiti ısıtarak radyoaktivitesinin çoğunu gaz formunda uzaklaştırmanın bir yolunu keşfetti. Daha sonra bu gazı düşük basınçta yüksek sıcaklıkta tutan bilim insanları, insan yapımı bir elmas üretmeyi başardı.

Bu elmaslar radyoaktif bir alana konulduğunda küçük bir elektrik akımı üretiyor. Araştırmacılar elmas pili bir başka radyoaktif olmayan elmasın içine koyarak zararlı emisyonları yakalamayı hedefledi. Bu tasarım da daha fazla elektrik üretilmesine olanak tanıdı ve pili %100 verimli hale getirdi.

Nükleer elmas pil inanılmaz uzun bir ömre sahip. 7.746 yıl süresince pilin enerjisinin yalnızca yarısı kullanılmış oluyor. Böylesine uzun ömürlü bir pil de, normal pil kullanmanın ve pil değiştirmenin kolay olmadığı durumlar için harika bir çözüm sunuyor. Pilin kullanılabileceği alanlar arasında uçaklar, uydular, uzay araçları ve hatta tıbbi cihazlar bulunuyor.