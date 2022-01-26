Nude nedir? Nude ne demek, anlamı nedir? Nudizm nedir? Nude atmak ne demek? Nü resim nedir?

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NUDE NE DEMEK?

Nude kelimesi, İngilizce bir kelime olup Türkçe karşılığı çıplak'tır.

Nude, çıplaklık, hiçbir giysi giymeme durumudur. Giyinmek; vücut kıllarının kaybı ve daha soğuk bölgelere göç edilmesinden sonra ortaya çıkan doğa şartlarından korunma gereksiniminden kaynaklanan, insanlara özgü bir özelliktir. Kullanılan giysi miktarı, ısı ihtiyacı gibi işlevsel nedenlere veya sosyal koşullara dayanabilir. Bazı durumlarda az giysi giymek veya hiç giymemek sosyal açıdan kabul edilebilir olabilirken bazı durumlarda da çok daha fazla giysi giyilmesi beklenebilir. İffet, ahlak ve normlar giyinmeyi belirleyen sosyal nedenlerden bazılarıdır. Ayrıca çıplaklığın yasal olup olmadığı da bir etkendir.

NUDİZM NEDİR?

Nudizm veya Naturizm, kişilerin sosyal bir ortamda çıplak bir şekilde bir arada ve doğa ile bütünleşmiş olarak bulunmaları halidir. Seksüel bir anlam taşımamaktadır.

NÜ RESİM NEDİR?

Nü, çıplak anlamına gelen, Fransızca, 'nu' kelimesinden kaynaklanır. İnsan bedeninin çıplak olarak resmedildiği eserlere verilen isimdir.

Ressamlar nü resimlere özellikle önem vermişlerdir, çünkü insan bedeni resim teknikleri açısından resmedilmesi zor ve öğreticidir. İnsan hem yüz, hem de bedensel açıdan birçok anlamı, güzelliği içinde barındırabiliyor. Doğayı inceledikten sonra bunu anlamış olan ressamlar tarih boyunca çıplak insan bedenine yönelmişlerdir.

Nü resim sadece çıplaklıkta değil, insanın bedensel hareketlerini ve sosyal yaşantısını resmederken de ressama büyük nitelikler kazandırmıştır.

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