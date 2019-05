NTV ekonomi müdürü, canlı yayında görevi bıraktığını duyurdu

19 yıldır NTV'de çalışan Gökay Otyam sürpriz bir kararla ekrana veda etti. Gökay Otyam ayrılık kararını bugünkü canlı yayında açıklayınca Geri Sayım programının sunucusu Berfu Güven çok duygulandı. Otyam'ın ayrılık kararının perde arkası bilinmezken, başka bir yerde işe başlayacağı öğrenildi.

"BAŞKA BİR YERDE BAŞLAYACAĞIM"

Otyam canlı yayında NTV'den ayrıldığını şu sözlerle duyurdu: "19 yıldır burdayım kelimelerle kolay anlatılabilecek bir şey değil. Yuvam dediğim bir yerden bugün itibariyle son veriyorum. Başka bir yerde başlayacağım. Televizyon değil. Yine iletişim. Zamanı gelince açıklanır. Çok şey yaşadım burda. Çok kaliteli çok harika bir yerde çalıştım. Herkesin hayali böyle bir yerdir. Yine çok sevileceğimi düşündüğüm bir yere geçeceğim."

SUNUCU DUYGULANDI

Programın sunucusu Berfu Güven ise ekonomi müdürü ve yayın partneri olan Gökay Otyam için, "Bizim açımızdan çok kolay bir gün değil. NTV ekonomi servisi olarak biz de müdürümüze veda ediyoruz. Her şeyin ötesinde Bir can dostsun bizim için. Her ne iş yaparsan yap elinden gelenin en iyisini yapacağına ve çok da başarılı olacağına eminiz. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.