NPXS Coin nedir? (19 Mart) Pundi X (NPXS) Coin yorum ve grafiği

NPXS Coin nedir? Pundi X (NPXS) Coin yorum ve grafiği

Pundi X bugünkü fiyatı ₺0,037203 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺8.607.352.627 TRY. Pundi X son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #73, piyasa değeri ₺8.794.003.111 TRY. Dolaşımdaki arz 236.379.908.115 NPXS coin ve maksimum seviyede. 258.526.640.301 NPXS coin.

NPXS COİN NEDİR?

NPXS, blok zinciri tabanlı satış noktası çözümü ile perakende işletmelerini dönüştürmek amacıyla blok zinciri ile çalışan cihazların lider geliştiricisidir. Çözüm, perakende satıcıların ve tüketicilerin blok zinciri üzerinde anında mağaza içi işlemler gerçekleştirmesine olanak tanır.

Blockchain çözümü 2017'de kuruldu ve ICO'yu Ocak 2018'de dünyanın ilk satış noktası çözümü olarak başlattı. Başarılı bir ICO'nun ardından Pundi X, XPOS, XWallet ve XPASS gibi perakende odaklı hizmetleri ve ayrıca BOB adlı dünyanın ilk blockchain telefonunu başarıyla başlattı.

Merkezi Singapur'da bulunan şirket, XPOS çözümünü ve cihazlarını Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Arjantin, Kore, Avustralya, Kolombiya, İspanya ve Tayvan dahil 25'in üzerinde pazara sevk etti.

Pundi X'in Kurucuları Kimlerdir?

Pundi X projesi 2017 yılında Zac Cheah ve Pitt Huang tarafından kuruldu. İkili, 2012'de bir HTML5 Faiz Grubunda bir araya geldi ve girişimi oluşturan tek fikir, kripto para birimlerini herkesin günlük yaşamının bir parçası haline getirmenin bir yoluydu.

Zac Cheah şu anda Pundi X'in CEO'su olarak görev yapıyor. Zac, Pundi X'teki görevinden önce HTML5 İlgi Grubu'nun W3C Başkanıydı. Yetenekli bir programcı olan Zac, MS.c derecesini KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden, kısaltılmış KTH, Sweeden ve Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden siber güvenlik alanında yüksek lisans derecesini almıştır.

Pitt Huang şu anda, 10 yaşında kodlamaya başlayan Pundi X'in baş teknik sorumlusu ve işletme müdürü olarak görev yapıyor. Pitt, lisesinde zaten uzay oyunları yapıyordu.

Kendisi aynı zamanda hevesli bir girişimci ve yatırımcıdır. 25 yaşında, ilk Groupon benzeri şirketini kurdu ve 2008 yılında Baizhu'ya sattı. 200 kişilik bir şirket de dahil olmak üzere birçok başka iş kurdu ve sattı.

Pundi X'i Benzersiz Yapan Nedir?

Pundi X projesinin amacı, kripto para birimini herkesin kullanımına sunmaktır. Diğer benzer projeler bankacılık sisteminden daha iyi performans göstermeye çalışırken, Pundi X bunu gerçekleştirmek için perakende işletmeleri dönüştürmeyi basitleştirmeye çalışıyor.

Pundi X, XPOS, XPASS ve sanal XWallet ile bir blok zinciri ödeme ekosistemi oluşturdu. XPOS, kripto para birimleri için dünyanın ilk blockchain destekli kablosuz satış noktasıdır (POS).

XPOS'u kullanarak, perakende satıcılar ve tüketiciler, fiziksel mağazalardaki dijital varlıkları kullanarak kolayca satın alabilir, satabilir ve işlem yapabilir. Ürün, her kripto para birimini kabul edecek şekilde tasarlanmıştır. Bitcoin (BTC) , Ethereum (ETH) ve Pundi X (NPXS) gibi popüler dijital varlıklar ekosistem içerisinde listelenir.

XWallet mobil uygulaması, normal dijital varlık cüzdanları ile Pundi X ödeme ekosistemi arasındaki köprüdür. Kullanıcılar, dijital varlıklarını kolayca yönetmek, transferler yapmak, bakiyeleri kontrol etmek ve XWallet'te desteklenen kriptoları doldurmak için XWallet'i kullanabilirler. Sanal XPASS kartı, kayıtlı her XWallet kullanıcısına verilir.

Haziran 2019'da Pundi X, daha fazla blok zincirini desteklemek için Açık Platformu başlattı. O zamandan beri, DeFi geliştiricileri ve projeleri ERC20 tokenlerini Pundi X ekosistemine kaydettirip yükleyerek kullanımını artırdı.

Pundi X Nasıl Güvende Tutulur?

Pundi X, bir proof-of-stake blok zinciri üzerinde çalışır . Bu, kullanıcıların ağdaki blok işlemlerini doğrulamak için NPXS belirteçlerini paylaştıkları anlamına gelir. Bahis yapabilmek için en az 1000 NPXS'ye sahip olmanız gerekir.

NPXS'lerini teminat olarak hisseden onaylayıcılar, Pundi X'in güvenliğinin ayrılmaz bir parçasını oluştururlar. Karşılığında, NPXS tokenleri ile ödüllendirilirler.

POS Pundi X konsensüs mekanizması birçok defi blockchains gibi merkezi olmadığı. Müşteri katılımı, ağın güvenliğinin anahtarıdır. Pundi X ayrıca XPOS aracılığıyla işlemleri kolaylaştıran nitelikli perakendecilere ödüller verir.

Dolaşımda Kaç Pundi X (NPXS) Jetonu Var?

Diğer ödeme merkezli kripto platformlarının yerel belirteçleri gibi, Pundi X (NPXS) belirteçlerinin büyük çoğunluğu çıkarıldı. Bu yaklaşımı benimseyen diğer aracılık hizmetleri arasında Binance (BNB) , Voyager Token (VGX) ve ( Troy (TROY) bulunur .

Pundi X başlangıçta PXS ve PXSXEM tokenleri ile piyasaya sürüldü, tokenler Mart ve Eylül 2018 arasında NPXS tokenleri için değiştirildi. Swap oranı 1000 NPXS için bir PXS token olarak belirlendi.

Mevcut dolaşımdaki NPXS token arzı 235,514,908,115 token olarak belirlenirken, maksimum arz 258,526,640,301 NPXS olarak belirlendi. Şu anda, NPXS tokenlerinin yüzde 91'i ihraç edilmiş olacak. NPXS tokenleri madencilik yapılamaz, bunun yerine haftalık olarak stake ödülü olarak verilir.

Pundi X'i (NPXS) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Pundi X, önde gelen kripto borsalarının çoğunda bulunabilir. Pundi X'te (NPXS) alım, satım ve ticaret için en iyi borsalar şu anda:

