Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'ndeki yangının nedeninin, elektrik sistemindeki bir arıza ya da iyi söndürülmemiş bir sigara olabileceği belirtildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'ndeki yangının nedeninin, elektrik sistemindeki bir arıza ya da iyi söndürülmemiş bir sigara olabileceği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com
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