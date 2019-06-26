Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'ndeki yangının nedeninin, elektrik sistemindeki bir arıza ya da iyi söndürülmemiş bir sigara olabileceği belirtildi.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'ndeki yangının nedeninin, elektrik sistemindeki bir arıza ya da iyi söndürülmemiş bir sigara olabileceği belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

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