Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi
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Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi

Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi
Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Norveç Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı, Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda bir maça bikini yerine şortla çıkmasının ardından para cezasına çarptırılmıştı. Bu karara tepki gösteren Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da tek tip kıyafet mecburiyetine isyan etti. Fransa Hentbol Federasyonu'na mektup yazan sporcular ve takımın antrenörü Valerie Nicolas , "Bazı oyuncular için bikini giymek karmaşık bir durum, ayrıca erkeklerin giysileri oynamak için daha rahat görünüyor" ifadelerini kullandı.

Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da, maçlara bikiniyle çıkma zorunluğuna itiraz etti. Milli Takım oyuncuları, teknik direktörleri Valerie Nicolas'ın da desteğini alarak federasyona yazdıkları mektupta, maçlara bikinili çıkma zorunluluğunun kaldırılmasını ve kendi seçtikleri kıyafeti giymeleri halinde yaptırım uygulanmamasını talep etti.

"ERKEKLERİN GİYSİLERİ OYNAMAK İÇİN DAHA RAHAT GÖRÜNÜYOR"

"Oyuncular bikiniyle rahat değiller." diyen Nicolas, kadınların özellikle regl günlerinde zorlandıklarını ifade etti. Nicolas, "Bazı oyuncular için bikini giymek karmaşık bir durum, ayrıca erkeklerin giysileri oynamak için daha rahat görünüyor." ifadesini kullandı.

Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi
Norveç Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı

NORVEÇ'E PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Fransa Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu, oyuncuların talebine cevaben yayımladıkları açıklamada, tek bir giysi zorunluluğunun dayatılmasına ve buna bağlı yaptırımlara, esasen karşı olduklarını, bu düzenlemelerin oyuncuların özgür iradesine daha fazla saygı duyulacak şekilde değiştirilmesi için dünya ve Avrupa hentbol federasyonlarıyla çabalayacaklarını duyurdu. Norveç Kadın Milli Takımı, temmuzda Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda, İspanya karşısında kaybettikleri üçüncülük mücadelesine, çok fazla açık buldukları için bikini yerine şortla çıkmıştı. Uluslararası Hentbol Federasyonu da yönetmeliğe aykırı giyindikleri için Norveç takımını para cezasına çarptırmış, bikini yerine şortla maça çıkan sporculara kişi başı 150'şer avro, takıma ise 1500 euro para cezası vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi - Haberler Spor
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