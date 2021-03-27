Norveç maçının yıldızı Ozan Tufan: İki yönlü oynamayı seviyorum
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Norveç maçının yıldızı Ozan Tufan: İki yönlü oynamayı seviyorum

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Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde grup maçlarında 2'de 2 yaparak harika bir başlangıç yaptı. İlk maçta Hollanda'yı deviren A Milliler, ikinci maçta da Norveç engelini rahat geçti. Attığı 2 golle maça damga vuran Ozan Tufan karşılaşmanın sonunda verdiği röportajda, "İki yönlü oynamayı seviyorum. Bu yüzden gol atma becerim ortaya çıkıyor" dedi.

Ay-yıldızlıların Norveç'i 2-0 yendiği maçta iki gole imza atarak yıldızlaşan Ozan Tufan maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"GOL ATMA BECERİM ORTAYA ÇIKIYOR"

Attığı gollerden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Ozan Tufan, "Bu tip uzak mesafeli vuruşlar için elbette özel çalışmalarımız oluyor. Kulüp idmanlarımızda çok kez çalışıyoruz. Böyle goller atınca elbette ben de seviniyorum. İki yönlü oynamayı seviyorum. Bu yüzden gol atma becerim ortaya çıkıyor. Arkadaşlarıma yardımcı olduğum için çok mutluyum" dedi.

Norveç maçının yıldızı Ozan Tufan: İki yönlü oynamayı seviyorum

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