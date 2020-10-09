Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti

EURO 2020 Elemeler Play-Off C Yolu Yarı Final müsabakasında Sırbistan, Norveç'i uzatmaların 103. dakikasında bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Avrupa futbolunun milli takımlar bazında en uyumlu forvet ikilisi olan Haaland ve Sörloth'lu Norveç ise dev turnuvaya play-off'ta veda etti.