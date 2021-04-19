NORVEÇ BAYRAKLI KRUVAZİYER GEMİSİ BODRUM'A GELDİ
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NORVEÇ BAYRAKLI KRUVAZİYER GEMİSİ BODRUM'A GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NORVEÇ bayraklı 'Viking Orion' isimli dev kruvaziyer gemi, sezon hazırlıkları kapsamında mürettebat değişimi ve ikmal için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

NORVEÇ bayraklı 'Viking Orion' isimli dev kruvaziyer gemi, sezon hazırlıkları kapsamında mürettebat değişimi ve ikmal için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Hırvatistan'ın Rijeka Limanı'ndan gelen 227 metre uzunluğunda 34 metre genişliğindeki 980 yolcu kapasiteli Viking Orion isimli kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Bodrum Cruise Port'un iskelesine demir attı. Bodrum'da 12 gün boyunca kalacağı bildirilen gemiden 20 personelin ayrılacağı, 300'e yakın yeni yabancı personelin alınacağı kaydedildi. Gemiye alınacak yeni personellerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı günlerde ve gruplar halinde alınacağı öğrenildi.

Viking Orion isimli kruvaziyer gemisinin personelin görev başlaması ve 123 tonluk yakıt ikmalinin ardından Cebelitarık'a gitmek üzere gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.

NORVEÇ BAYRAKLI KRUVAZİYER GEMİSİ BODRUM'A GELDİ
NORVEÇ BAYRAKLI KRUVAZİYER GEMİSİ BODRUM'A GELDİ
NORVEÇ BAYRAKLI KRUVAZİYER GEMİSİ BODRUM'A GELDİ
NORVEÇ BAYRAKLI KRUVAZİYER GEMİSİ BODRUM'A GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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