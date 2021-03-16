Nokia, 10 bin kişiyi işten çıkaracak
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Nokia, 10 bin kişiyi işten çıkaracak

16.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:44
Nokia, 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia, dünya çapında 10 bine yakın çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Finlandiya merkezli telekomünikasyon devi Nokia, maliyeti düşürerek araştırmalara daha fazla yatırım yapmak için gelecek 2 yıl içinde 5 bin ila 10 bin arasında çalışanın işine son vereceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılandırma çalışmalarının 2023 yılına kadar maliyetinin yaklaşık 600 milyon ila 700 milyon euro arasında olması bekleniyor.

BULUT BİLİŞİM VE DİJİTAL ALTYAPI ARAŞTIRMALARINA YATIRIM YAPACAK

Halihazırda 5G teknolojisi çalışmalarını hızlandıran Nokia, aynı zamanda bulut bilişim ve dijital altyapı araştırmalarına yatırım yapmayı planlıyor.

2016'DA DA BİNLERCE KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Dünya genelinde 90 bin çalışanı bulunan telekomünikasyon şirketi, 2016'da telekomünikasyon ekipmanları firması Alcatel-Lucent'i satın aldıktan sonra binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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