Nobel Ekonomi Ödülü alan Michael Kremer kimdir? Michael Kremer biyografi

14.10.2019 16:34

2019 Nobel Ekonomi Ödülü yoksulluğu azaltılmasına yönelik çalışmalarından dolayı 3 ayrı ekonomiste verildi. Ödüle layık görülen ekonomistlerden biri de Michael Kremer oldu. Peki Nobel Ekonomi Ödülü alan Michael Kremer kimdir? Michael Kremer hayatını ve biyografisini sizler için mercek altına aldık

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ ALAN MİCHAEL KREMER KİMDİR?

Michael Robert Kremer 12 Kasım 1964'te doğdu. Harvard Üniversitesi'nde Gelişen Toplumun Kapıları Profesörü olan Amerikalı bir kalkınma ekonomisttir. " Kremer, araştırmasını tüm dünyadaki insanların acı çekmemesine yardım etmek için hayırsever nedenlere odakladı. Dünya Ekonomik Forumu

Kremer, Yoksullukla Mücadelenin desteklenmesi için uluslararası bir toplum kuruluşuna üyedir. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlarını dünyanın dört bir yanındaki gelişmekte olan ülkelerdeki yaz ve yıl süren programlarda gönüllü öğretmen olarak yerleştiren Harvard merkezli bir kuruluş olan WorldTeach'in kurucusu ve başkanıdır. Kremer, gelişmekte olan ülkelerde kullanılan aşıların geliştirilmesini teşvik etmek için teşvik mekanizmaları yaratmaya ve sosyal bilimlere müdahaleleri değerlendirmek için randomize çalışmaların kullanılmasına odaklanan ileri pazar taahhüdüne başladı. Kremer'in O-Ring Ekonomik Gelişim Teorisi adı verilen beceri tamamlayıcılıkları ile ilgili iyi bilinen bir teori oluşturdu . Kremer, 1970'lerin başında gözlemlenen Dünya Sistemi popülasyonu hiperbolik büyümesi olgusunun yanı sıra demografik geçişin ekonomik mekanizmaları için en ikna edici açıklamalardan birini önerdi. Kremer, 2010 yılı Uluslararası Büyüme Merkezi'nde Büyüme Haftası'nda insan sermayesi konusundaki araştırmalarını da sundu.

Kremer, Harvard Üniversitesi'nden (1985'te Sosyal Bilimler alanında AB, 1992 yılında Ekonomi dalında doktora) mezun oldu. 1992-1993 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology'de doktora yaptı, 1993 Baharında Chicago Üniversitesi'nde doçent, 1993'ten 1999'a kadar MIT'de profesör oldu. 1999'dan beri Harvard'da profesör oldu.

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ NEDİR?

Alfred Nobel'in Anısına Ekonomi Bilimlerinde The Sveriges Riksbank Ödülü veya sıklıkla söylendiği şekilde Nobel Ekonomi Ödülü, ekonomi alanında yapılan önemli katkılara verilen bir ödül. Genel olarak, dünyanın en prestijli bilim ödüllerinden biri olarak kabul edilir. 1895'te Alfred Nobel'in vasiyetiyle kurulan Nobel Ödülleri'nden biri değildir ama sıklıkla onlarla özdeşleşmiştir. Ekonomi Ödülü, Nobel Vakfı'nca refere edilip, İsveç'in merkez bankası Sveriges Riksbank tarafından bankanın 300. yıldönümü olan 1968 yılında, Alfred Nobel'in 1895'teki vasiyetinin anısına, kurulmuş ve finanse edilmiştir. Nobel Kimya ve Fizik Ödülü sahipleri gibi, Ekonomi Ödülü sahipleri de İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından seçilir ve Nobel Komitelerine benzer olarak bir Ödül Komitesi vardır. Ödül ilk kez, 1969'da Hollandalı ve Norveçli ekonomistler Jan Tinbergen ve Ragnar Frisch'e "ekonomik süreçlerin analizi için, dinamik modeller geliştirip uyguladıkları" gerekçesiyle verildi.