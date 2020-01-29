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Nizhny Novgorod: 89 - Gaziantep Basketbol: 64

Nagorny Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-30 üstün gitti.

29.01.2020 22:39 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:39
Nizhny Novgorod: 89 - Gaziantep Basketbol: 64

Nagorny Kültür ve Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-30 üstün gitti.


İkinci yarıda farkı daha da açan , üçüncü çeyreği 70-41 önde bitirdi. , final periyodunda oyunu dengelese de ev sahibi takım karşılaşmadan 25 sayı farkla 89-64 galip ayrıldı.


Bu sonuçla 8. galibiyetini alan Nizhny Novgorod, son hafta öncesi play-off'lara kalmayı garantiledi. Gaziantep Basketbol ise gruptaki 10. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: Hürriyet

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