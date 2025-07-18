Galatasaray, Nivak Yapı A.Ş. ile Florya Projesi hakkında anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Peki, Nivak Yapı kimin, Nivak Yapı sahibi Aykut Küçük kimdir?

NİVAK YAPI HAKKINDA









Nivak Group, dört kıtada ve beş alanda faaliyet göstermeye devam ediyor.

Nivak Group, 2011 yılında Firmanın CEO'su Sayın AYKUT KÜÇÜK'ün vizyonu doğrultusunda kurulmuştur.

Mağaza dekorasyon süreçleri ile faaliyetlerine başlayan Nivak, dört kıtada yatırımlarına devam etmektedir. Günümüzde grup faaliyetlerini fit-out, kontrat, gayrimenkul, bakım ve mobilya üretimi olmak üzere beş alanda yürüten bir yapıya kavuşmuştur. Nivak'ın müşterilerine geliştirdikleri süreçleri entegre bir şekilde sunma kapasitesi ve esnekliği sayesinde, bina inşaatı, ardından mağaza dekorasyonu ve sürekli mağaza bakımı ile eksiksiz hizmetler sunmaktadır.

Müşterilerine verdiği hizmetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için Nivak, birçok ülkede kendi şirketlerini kurdu. Beyaz Rusya, Arnavutluk, Yunanistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Kosova, Sırbistan, Gürcistan, Fas, Romanya ve Irak gibi 20'den fazla ülkede Nivak Grup şirketleri bulunmaktadır.

AYKUT KÜÇÜK KİMDİR?

Aykut Küçük, Nivak Yapı A.Ş.'nin kurucusu ve CEO'sudur. 1984 doğumlu olan Küçük, Fatih Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, LC Waikiki ve Küçükler Holding gibi köklü şirketlerde yöneticilik yapmıştır.

2010 yılında Nivak Group'u kurarak inşaat, dekorasyon ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket, zaman içinde mağaza dekorasyonu, fit-out (iç mekan uygulamaları), kontrat yönetimi, gayrimenkul geliştirme, bakım hizmetleri ve mobilya üretimi gibi alanlarda uzmanlaşmıştır.

2018 yılında Capital Dergisi tarafından düzenlenen "40 Yaş Altı 40 Genç CEO" listesine girerek iş dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olmuştur.

Aykut Küçük, evli ve üç çocuk babasıdır.