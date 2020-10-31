Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi

Esenyurt'ta yapılan denetimler sırasında durdurulan otomobilde hidrolik amortisörlerdeki havanın yerine aracın bagajındaki iki tüpten nitrojen gaz ile doldurulan süspansiyon sistemi bulunduğu belirlendi. Araçta izinsiz değişiklik yapan sürücüye bin 280 lira para cezası kesilirken, araçtaki değişikliklerin iptali için 1 hafta süre verildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri Esenyurt'taki Bizimkent Köprüsü üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında durdurulan otomobilde bulunan amortisörlerde anormallik olduğu göze çarptı.

NİTROJEN GAZI KULLANILDIĞI BELİRLENDİ

Otomobilde yapılan değişiklikte normalde yağ doldurulmuş amortisörlerdeki bazı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için hidrolik amortisörlerdeki havanın yerine uzaktan kumanda ile nitrojen gazı kullanıldığı belirlendi.

1 HAFTA İÇİNDE DÜZELTMEZSE TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Araç sürücüsüne araçta izinsiz yapılan bu değişiklik nedeniyle 1.280 lira para cezası kesilirken, bu sistemi iptal etmesi için kendisine 1 hafta süre tanındı. Bu sürenin sonunda değişikliğin iptal edilmemesi halinde aracın trafikten yasaklanacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veysel TİMDU