HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı

İŞKUR, Nisan'da 2 milyon 590 bin 589 kişiye toplamda 4 milyar 95 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapıldığını açıkladı. Eylül 2005 tarihinden Şubat 2020 tarihine kadar toplamda 349 bin 798 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmıştı. Sadece Nisan ayındaki rakam, 15 yıllık toplam rakamı katlamış oldu.

12.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:34

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açıklanan işsizlik sigortası bültenine göre, koronavirüs salgınının etkisiyle Nisan'da 2 milyon 590 bin 589 kişiye toplamda 4 milyar 95 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapıldı.

15 YILDA 432 MİLYON TL ÖDEME YAPILMIŞTI

Eylül 2005 tarihinden 29 Şubat 2020 tarihine kadar toplamda 349 bin 798 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmıştı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 432 milyon TL ödeme yapılmıştı.

MART'TA 96 BİN KİŞİ HAK KAZANMIŞTI

Salgının etkili olduğu Mart ayında da 96 bin 636 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmıştı.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesi gereğince, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde çalışılmayan süreler için çalışanlara üç ayı geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği ödeniyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte yüz binlerce işletme, kısa çalışma ödeneğine başvurmuştu. Yoğun başvuru üzerine hükümet, müfettiş incelemesi sürecini erteleyip ödemeleri başlatmıştı.

Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı

Ekonomi Manşet

Haberler

IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek Ekonomi
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi Ekonomi
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz Ekonomi
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu Ekonomi
Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler
Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler
Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak
Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
'Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı' iddialarına yanıt geldi
"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 385,7 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 385,7 liradan işlem görüyor
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hüseyin İnan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Can Bartu Tamer Tuna Sergen Yalçın Utku Yuvakuran
Daha Fazla Dha Adana Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 10:39:07. #1.14#
title