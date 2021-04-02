Nisan ayı boyunca taksicilerden komisyon almayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nisan ayı boyunca taksicilerden komisyon almayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Nisan ayı boyunca taksicilerden komisyon almayacak

Nisan sonuna kadar gerçekleşecek tüm yolculuklardaki sürücü hizmet yönlendirme komisyonunu kaldıran BiTaksi sektöre toplamda 5 milyon TL'lik daha destek vermeyi hedefliyor.

Nisan sonuna kadar gerçekleşecek tüm yolculuklardaki sürücü hizmet yönlendirme komisyonunu kaldıran BiTaksi sektöre toplamda 5 milyon TL'lik daha destek vermeyi hedefliyor. Ayrıca uygulama ile yapılacak 30 TL'ye kadarki ilk yolculuklardan da 1 TL alınacak.

BiTaksi, Nisan ayında hayata geçireceği yeni projeler ile sektöre ve topluma destek olmaya devam ediyor. Verilen bilgiye göre BiTaksi, sisteminde kayıtlı olan sürücülerden aldığı hizmet komisyonunu Nisan ayı sonuna kadar kaldırdı. Aynı zamanda kalabalığa girmek istemeyen ve ilk yolculuğunu yapacak kullanıcılar da kredi kartlı ödeme yöntemi seçtiğinde 30TL'ye kadar olan ücretlendirmeler için yalnızca 1 TL ödeyecek.

Pandemi sürecinde, topluma ve sektöre destek için pek çok proje hayata geçirdiklerinin altını çizen BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı, "Geçtiğimiz yıl pandemi başladığında kaldırdığımız hizmet yönlendirme komisyonu ile mart ayı sonuna kadar ekosistemimize ilk desteği sağladık. Akabinde büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarının ev-hastane arasındaki yol masraflarının karşılanması için bir projeye imza attık" dedi.

Sürücülerin ve yolcuların sağlığını en önde tutarak Türkiye'nin ilk güvenli ve izole yolculuk alternatifi 'Kabinli Taksi' yi hayata geçirdiklerinin altını çizen Sancaklı, günümüzde artık kolay ve temassız ödeme yapabilmenin önem arz ettiğini belirtti. Bu doğrultuda Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda bulunan NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi kullanılarak İstanbulkart'ı da BiTaksi'ye ödeme yöntemi olarak eklediklerini açıkladı.

Sancaklı, Nisan sonuna kadar gerçekleşecek tüm yolculuklardaki sürücü hizmet yönlendirme komisyonunun kaldırılmasına ilişkin olarak ise uzun ve zorlu pandemi sürecinde ikinci kez atılan bu adımın, sektörü canlandırmak ve ekosisteme 5 milyon TL daha destek sağlamak adına olduğunu vurguladı.

Sancaklı son olarak, "Hedefimiz, aynı zamanda kalabalığa girmek istemeyen ve ilk yolculuğunu yapacak olan yolcularımız da 30TL'ye kadar olan ücretlendirmeleri için yalnızca 1 TL ödeyecek ve mevcut kullanıcılarımıza da sürpriz kampanyalarımız olacak" dedi. - İSTANBUL

Nisan ayı boyunca taksicilerden komisyon almayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Hülya Avşar Bahar Candan
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nisan ayı boyunca taksicilerden komisyon almayacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 15:23:37. #1.16#
title