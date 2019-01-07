Ninova'yı bir yılda 7 milyon 200 bin kişi ziyaret etti

DİYARBAKIR - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park'ı, geçen yıl 7 milyon 200 bin kişi ziyaret ederek rekor kırdı.

Yaklaşık 8 yıl önce Diyarbakır'ın ilk alışveriş merkezi olarak hizmete giren Ninova Park AVM, açıldığı günden bugüne büyüyerek kente hizmet etmeye devam ediyor. Bünyesinde açtığı son mağaza ile yüzde 99 doluluk oranına yaklaşan Ninova Park AVM'yi Diyarbakırlılar da yalnız bırakmadı. AVM'yi geçtiğimiz yıl 7 milyon 200 bin kişi ziyaret ederek rekor kırdı.

Konu ile ilgili bilgi veren Ninova Park AVM Genel Müdürü Salih Erdoğan, azami şekilde ticareti canlı tutmanın kendilerinin görevi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Devletimizin son aldığı ekonomik tedbirlerle ilgili olarak döviz cinsi kiralamalardan liraya dönüş sürecinde çok şükür kiracılarımızla görüşüp ortaya yolu bularak liraya geçtik. Hiçbir problemimiz yok, bunun devamı için de elimizden geleni yapıyoruz. Doluluk oranımızın üst seviyelerde olması için üstün gayret sarf ediyoruz, Ninova Park AVM yüzde 99 doluluk oranının altına inmedi. Bugün de doluluk oranımız bu seviyede. En son Sarar mağazasını açarak Diyarbakırlı müşterilerimizin hizmetine sunduk. Müşterilerimiz ve kiracılarımızla el ele verip bütünlük sağlayarak bugünleri atlatmayı hedefliyoruz. AVM'mize geçen yıl giren ayak sayısı ile bu yıl giren ayak sayısı arasında pek bir fark yok. Aylık ortalama 600 bin kişi AVM'mizi ziyaret etti. Bundan sonraki durum liraya dönüşümüzü tamamladık, kiralamalarımız devam ediyor, boş olan bir mağazamız var onunda kiralaması ile ilgili ataklarımız var. Diyarbakır ekonomisini ne kadar canlı ve pozitif enerji ile ayakta kalabilirsek o kadar mutlu olacağız" dedi.

(YRT-AKK-Y)

Kaynak: İHA