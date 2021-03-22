Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı
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Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı

22.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:06

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Nimes, Lille'i 2-1 mağlup etti. Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı sonradan oyuna dahil oldu. Maçın ardından Fransız basını Burak Yılmaz hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk hedefleyen Lille sahasında Nimes'e 2-1 mağlup oldu ve ağır yara aldı. Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça 11'de başlarken Yusuf Yazıcı oyuna sonradan dahil oldu. Maçın ardından Fransız basını Burak Yılmaz'ı sert eleştirdi.

Ünlü Fransız sitesi France Football maç haberinin detayında Burak Yılmaz hakkında "Günün kaybedeni" başlığını attı. Haberin detayında Burak Yılmaz'ın aylar sonra Ligue 1'de sahne aldığını fakat bekleneni veremediği aktarıldı.

"HÜSRANA UĞRADI"

France Football maç haberinde Burak Yılmaz ile ilgili, "Onu iki buçuk ay sonra yeşil sahalarda görebildik fakat Burak Yılmaz bekleneni veremedi. Bu sezon 9 gol kaydeden golcü futbolcu bu maçta bir türlü kendini bulamadı. Burak Yılmaz bu maçta hüsrana uğradı" ifadelerine yer verdi.

"KONTROL ETMEKTE ZORLANMADILAR"

Maxifoot ise Burak Yılmaz ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Nimes savunmacıları Burak Yılmaz'ı kontrol etmekte zorlanmadı. Ofsayt nedeniyle sayılmayan golünde kendini suçlaması gerekiyor. Birçok pozisyonda takım arkadaşlarına tepki gösterdi."

Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı
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