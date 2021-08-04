Nilüfer Belediyespor sezona iddialı başlıyor

Hentbolda Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı 2021-2022 sezonun için çalışmalara hızlı başladı.

Hentbolda Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı 2021-2022 sezonun için çalışmalara hızlı başladı. Yeni sezon için kadrosunu oluşturan Nilüfer ekibi günde çift idman yapıyor.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı yeni sezona iddialı girdi. Transfer sezonunu tamamlayan Nilüfer Belediyespor, iç transferde 13 oyuncusu ile devam etme kararı alırken, sadece 4 dış transfer gerçekleştirdi.

Mavi yeşil beyazlı ekip iç transferde kaleciler Kayhan Akat, Hüseyin Bereket, Mustafa Şentürk, pivotlar Atila Zaman, Efe Erdem Yazıcı, sol kanat Furkan Özcan, Can Ertuğ Işıkdoğdu, sağ kanat Durmuş Mutlu, Ahmet Aydın, sol oyun kurucu Suça Pınar, Kaan Göker, sağ oyun kurucu Emre Gümüştaş ve orta oyun kurucu Enes Gümüşok ile yeniden anlaştı. Nilüfer Belediyespor dış transferde Beşiktaş Aygaz'dan sol oyun kurucu Fatih Çalkamış, Köyçeyiz Belediyepor'dan orta oyun kurucu Kerem Orhun Hacıoğlu, Antalyaspor'dan pivot Abdulkadir Duman ve Beykoz Belediyespor'dan Ömer Mercan'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon için Teknik Sorumlu olarak Okan Gültekin'i takımın başına getiren Nilüfer Belediyespor'da yardımcı antrenörlükleri Metin Güner ve Oğuz Okta yapacak. Atletik Performans Antrenörü Deniz Dilbaz ile anlaşan Nilüfer Belediyespor, sağlık sorumlusu Emrah Vatansever ile de devam kararı alındı.

17 kişilik kadrosunu belirleyen Nilüfer Belediyepor'da tüm hentbolcular ile birlikte teknik ekip de Covid-19 testinden geçti ve bütün kadronun aşıları tamamlandı.

Yeni kadroyu belirleyen Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı sezon hazırlıklarına Üçevler Spor Tesisleri'nde başladı. Teknik Sorumlu Okan Gültekin nezaretinde günde çift idmanla çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesporlu hentbolcular, sezon başlayana kadar kondisyon ve taktiksel olarak hazır duruma gelecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı