Nilüfer Belediyespor'da yeni dönem

Nilüfer Belediyespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi.

Genel Kurulda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığa tekrar seçildi. Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu, Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde gerçekleşti. Divan başkanlığını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer'in yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Faaliyet raporunu okuyan Nilüfer Belediyespor Genel Sekreteri Mustafa Şenyurt bir önceki kongrede Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in "Alt yapılarına önem vermeyen ülkelerin genç nüfusu ne kadar fazla olursa olsun başarılı olmalarına imkan yoktur " sözünü şiar edinerek, 2 yıllık süreçte dallarında en üst ligde oynayan Hentbol takımında 6, Voleybol takımında ise alt yapımızdan 3 sporcumuz A takım kadrosunda yer alıyor. Yüzme, atletizm, cimnastik, karete, yamaç paraşütü gibi dallarda birçok sporcumuz Türkiye dereceleri elde etti. Kadın Voleybol takımımız geçtiğimiz sezonu tarihinde ilk kez misli.com Sultanlar Ligi'ni 5. Sırada bitirerek, ülkemizi başarı ile Avrupa kupalarında temsil ediyor" dedi.

Genel kurulda faaliyet ve gelir-gider raporları ile denetim kurulu raporları okunarak, oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edilen raporların ardından yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asli ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan açık oylama sonucu Turgay Erdem başkanlığındaki 15 kişilik yeni yönetim kurulu Şemsi Oğuz, Mustafa Şenyurt, Serkan Çalışkan, Dilek Koraltürk, Ayşegül Erkol, Erol Yılmazer, Halil Turan, Şevket İlhan, Tamer İşler, Kadir Eraslan, Serkan Özgür Palaz, Fevzi Çağlayan, Salih Güleç ve Besim Hacıoğulları'ndan oluştu. - BURSA