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Nilüfer Belediyesi'nden okullara fide ve tohum desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Nilüfer Belediyesi'nden okullara fide ve tohum desteği

Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'ndan fide, tohum ve gübre desteği alan öğrenciler, marul, lahana ve brokoli fidelerini okul bahçesine dikti.

Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'ndan fide, tohum ve gübre desteği alan öğrenciler, marul, lahana ve brokoli fidelerini okul bahçesine dikti.

Her yaştan insanı tarım ve sağlıklı gıdayla buluşturmak için bugüne kadar birçok projeyi hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bu konuda gelecek kuşakları da yetiştiriyor. Ürünlü Mahallesi'ndeki Nilüfer Belediyesi Küçük Ölçekli Kent Bostanları'nda ve İhsaniye Mahallesi'ndeki Mini Bostan'da ilkokuldan üniversiteye kadar her yaştan öğrencileri konuk ederek ekim, dikim, tohum alma ve hasat işlemi yaptıran Nilüfer Belediyesi, kentteki okullara fide, tohum, kompost ve gübre desteğinde de bulunuyor.

Nilüfer Kent Bostanları'ndan kışlık sebze fide ve tohumlarıyla kompost gübre talep eden okullardan biri de 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu oldu. Nilüfer Kent Bostanları Sorumlusu Selin Bıçakçıoğlu, ilk olarak 6. sınıf öğrencilerine fide, tohum, ekim, dikim ve kompost gübre hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrenciler daha sonra, okul bahçesinde oluşturulan yataklarda, toprağı kompost gübreyle zenginleştirdi. Marul ve brokoli fidelerini kendi elleriyle toprağa diken öğrenciler, ardından fidelere can suyunu verdi. Zirai üretim yapmaktan dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren öğrenciler, diktikleri fidelerin gelişim sürecini yakından takip edeceklerini ve tohum alma işlemi de yapacaklarını ifade etti.

Permakültür Doğal Tarım Projesi ile öğrencilere yaşam becerileri kazandırmayı hedeflediklerini belirten sosyal bilgiler öğretmeni Ali Rıza Günay da, Nilüfer Kent Bostanları'ndan aldıkları havuç, ıspanak, pazı, maydanoz gibi tohumlar ile brokoli, lahana ve marul fidelerini toprakla buluşturduklarını belirtti.

Uygulamayı okullarda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları sorumlusu Selin Bıçakçıoğlu da, Nilüfer Kent Bostanları'ndan fide, tohum, kompost ve gübre talebinde bulunan her okula destek olacaklarını vurguladı. - BURSA

Nilüfer Belediyesi'nden okullara fide ve tohum desteği

Nilüfer Belediyesi'nden okullara fide ve tohum desteği

Nilüfer Belediyesi'nden okullara fide ve tohum desteği

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