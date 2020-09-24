Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında ölenler için 2 gün yas ilan edildi
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Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında ölenler için 2 gün yas ilan edildi

24.09.2020 23:33 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:36
Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında ölenler için 2 gün yas ilan edildi

Nijerya'nın Kogi eyaletinde akaryakıt tankerinin patlamasında ölü sayısı 30'a yükseldi, ülkede 2 gün yas ilan edildi.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde akaryakıt tankerinin patlamasında ölü sayısı 30'a yükseldi, ülkede 2 gün yas ilan edildi.

Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Fanwo, yaptığı açıklamada, eyaletin Felele bölgesinde Lokoja-Abuja kara yolunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a çıktığını, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

Fanwo, bu üzücü olay nedeniyle 25-26 Eylül'de 2 gün yas ilan edildiğini bildirdi.

Öte yandan Devlet Başkanlığının ofisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Felele bölgesinde yaşanan faciayı üzüntüyle öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, Buhari'nin olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralanlara acil şifalar dilediği ifade edildi.

Felele bölgesindeki Lokoja-Abuja kara yolunda dün bir yakıt tankerinin 5 araca çarpması sonucu patlama yaşanmış ve ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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