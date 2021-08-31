Nijerya'da trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, Kaduna-Abuja kara yolundaki Kachia bölgesinde yolcu otobüsünün lastiğinin patlamasının kazaya sebep olduğunu belirtti.

Aruwan, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Aruwan, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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