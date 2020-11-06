Nihat Tazearslan kimdir? Nihat Tazearslan koronavirüs mü oldu?

Hatayspor başkanı olarak görev yapan Nihat Tazearslan koronavirüse mi yakalandı? Spor camiasındaki başarılarıyla adından söz ettiren Tazearslan, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görev almıştı. Nihat Tazearslan kaç yaşında?

Nihat Tazearslan kim sorusu gündemde sıkça yer alıyor. Hatayspor'un başkanı olarak spor dünyasında adı geçen ismin covid-19 virüsüne yakalandığı öğrenildir. Gelişmenin ardından Nihat Tazearslan hayatı da merak konusu oldu. İşte, detaylar...

NİHAT TAZEARSLAN KİMDİR?

Tazearslan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak çalışmlar yürüttü. Ardından Hatayspor genel kurul toplantısında Hatayspor'un yeni başkanı seçildi. Hala bu görevini yürüten isim spor camiasında büyük başarılar elde etti.

NİHAT TAZEARSLAN KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Covid-19'a yakalandı. Maç öncesi yapılan testlerde Covid-19'a yakalandığı öğrenilen Tazearslan, kendisini karantinaya aldı. Tazeaslan'ın tedavisinin evinde süreceği bildirildi.