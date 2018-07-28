Nihat Şahin'in Yeni Takımı Gazişehir Gaziantep!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, tecrübeli kaleci Nihat Şahin ile anlaştı.

Nihat Şahin'in Yeni Takımı Gazişehir Gaziantep!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 28 yaşındaki file bekçisi Nihat Şahin ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci arayışları kapsamında son olarak Gençlerbirliği forması giyen Nihat Şahin ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, kendisini sezon sonuna kadar Gazişehir Gaziantep'e bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilen Nihat Şahin'e başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: Skorer

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