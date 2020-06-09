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Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e mektup yolladı. Son günlerde sarı lacivertli camiayla yaşadığı gerginliğin sebebine ilişkin açıklama yapan Özdemir, sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurguladı.

09.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:35

Katıldığı bir yayında "2010-11 sezonundan bu yana 9 yıldır Türkiye'de şike olayına rastlanmamıştır" dediği için Fenerbahçe camiasından tepki alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kendisinden açıklama bekleyen Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e mektup yolladı.

Uzun yıllar Fenerbahçe'de yöneticilik yapan ve bahsi geçen sezonda da görevde olan Özdemir, "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulamak istediğim, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, 18 sene boyunca yaptığı hizmetlere haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

İşte Nihat Özdemir'in yazdığı mektup;

"Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz.

Divan Kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki; bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım hizmetlere haksızlık olur.

Şahsımla ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor, bu tartışmanın, sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum.

Saygılarımla"

Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Haber Yorumları (1)
MİRANAS: fenerbahçe düşmanları çok bu ülkede
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