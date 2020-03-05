Nihat Özdemir: "Görüş alışverişinde bulunduk"

05.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:25

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısında Türk futbolunda yaşanan sorunlar, önümüzdeki sezondaki yayın haklarını, diğer konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nin toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, "Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve birkaç yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber Kulüpler Birliği Vakfı ile müşterek bir toplantı yaptık. Futbolumuzda yaşanan sorunlar, önümüzdeki sezondaki yayın haklarını, diğer konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Biz görüşlerimizi söyledik. Her kulüp ve Kulüpler Birliği başkanı da görüşlerini ifade etti" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA