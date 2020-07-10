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Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, hâlâ tartışma konusu olan 2010/11 sezonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Gelin bakın TFF kayıtlarına. Orada 2010-11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe diye yazıyor" sözleriyle geçtiğimiz günlerde kendisine seslenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

10.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:55

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2010/11 sezonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz ay sarı-lacivertli ekibin kongre üyeliğinden istifa eden Özdemir, "Gelin bakın TFF kayıtlarına. Orada 2010-11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe diye yazıyor" ifadelerini kullandı.

"Sormak istiyorum Sayın Nihat Özdemir'e, 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir?" sorusuyla kendisine seslenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt veren Özdemir, "Gelin bakın TFF kayıtlarına. Orada '2010-11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe' diye yazıyor. Bundan daha ötesi var mı? Bunu tartışmaya ben açmıyorum, bunu tartışmaya Fenerbahçe Başkanı açıyor. TFF kayıtlarından benim bir şüphem yok. Şüphesi olanlar bu tartışmayı ateşliyor ve alevlendiriyor. Ben TFF başkanıyım. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekilliği'nden buraya geldim. Fenerbahçe kültürü ve etiği bana tarafsız olmayı, her takıma eşit mesafede yaklaşmayı öğretti. Bu Fenerbahçeli duruşundan bütün Fenerbahçeliler gurur duymalı" dedi.

"DOSTUM AZİZ YILDIRIM"

Hürriyet gazetesinden Mehmet Arslan'a bir röportaj veren Özdemir, 3 Temmuz Kumpas Davası hakkındaki görüşlerini de dile getirdi. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan "dostum" diye bahseden ve dikkat çeken sözler kullanan Özdemir'in sözleri şu şekilde:

"Bu söyleyeceklerime yazmanı isterim ama bir şartla... 3 Temmuz Kumpas Davası var. Önce o dava görülsün ve bitsin. Benim sözlerimin kumpas davasının önüne geçmesini istemiyorum. Fenerbahçe Başkanı'nın kimlerle programa çıktığını gördün mü? Mehmet, 8 Temmuz tarihinde yani o arkadaşın o yazıyı yazdığı tarihte ben Emniyet Müdürlüğü binasının içindeki Vatan Kafe'de bir masanın başında sabahladım. Bunun tek bir nedeni vardı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı tutuklanmasın diye. Bir sandalyede oturarak sabahı ettikten sonra Beşiktaş'taki mahkemeye koşuyordum. Yine orada bir sandalyenin üzerinde Aziz Bey için, Fenerbahçe için mücadele ediyordum. Yanımda bir ya da iki arkadaşım vardı. Bu da yetmiyor oradan Aziz Beyi götürdükleri Şişli Etfal Hastanesi'ne koşturuyordum. Tekrar altını çizerek söylüyorum; Aziz Yıldırım değil, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve dostum Aziz Yıldırım tutuklanmasın diye."

"BU BORÇ NİHAT ÖZDEMİR'İN BORCU"

O dönem yaşananları anlatan Özdemir, "Mücadele bununla da bitmiyordu... Oradan 1-2 saatlik aradan yararlanıp kulüp binasına koşuyor, kapıya dayanan bankacılarla görüşüyordum. Hepsi paniğe kapılmış bir halde 'Para' diye kulübün kapısını aşındırıyorlardı. Onların karşısına oturup, 'Bu borç Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu değil bizim borcumuz. Bu borç Nihat Özdemir'in borcu. Bu borcu ödeyeceğiz hiç şüpheniz olmasın. Muhatabınız Fenerbahçe değil, biziz' dedim. Onlara bu güvenceyi verdiğimizde başta Hüsnü Özyeğin olmak üzere ki hepsine teşekkür ediyorum, para musluklarını kulübe sonuna kadar açtılar. Şimdi dönüp bir o günlere bakıyorum, bir de bugüne yani o akşama. O yazının yazıldığı o yazıya imza atan gazetecilerle Fenerbahçe Başkanı yan yana program yapıyor" sözleriyle açıklamalarına devam etti.

"FENERBAHÇE İÇİN SAVAŞMIŞ NİHAT ÖZDEMİR"

Özdemir, kendisine gelen şike suçlamalarına ise "Şimdi ben soruyorum... Bütün bunları yaşamış, bütün bu mücadelelerin içinden geçmiş Aziz Yıldırım için, arkadaşları için, Fenerbahçe için savaşmış Nihat Özdemir mi Fenerbahçe'yi şikeyle suçlayacak? Suçlayabilir miyim, bunu yapabilir miyim? Hangi vicdan bunu yapar? TFF Başkanı olarak ben kimseyi suçlamam ve hangi vicdan bana bunu yakıştırır?" ifadeleriyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

ALİ KOÇ SORMUŞTU: 2010-2011 SEZONU ŞAMPİYONU KİMDİR?

Başkan Koç, geçen hafta katıldığı Habertürk canlı yayınında Özdemir'e seslenip "Sormak istiyorum Sayın Nihat Özdemir'e, 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir? Siz bu soruyu cevaplamak için günlerce beklemeyin. Alın telefonu elinize, atın bir tweet deyinki 2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçedir, hakkıyla, emeğiyle, taraftarı ve camiasıyla bu şampiyonluğu gani gani hak etmiştir" demişti.

Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
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