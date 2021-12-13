Nihat Kahveci'den çok konuşulacak olay yorum: Yumurta dayanınca mecbursunuz
Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın geriye düştüğü Kayseri maçını çevirmesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Kahveci, "Futbolcu biliyor, hani son nokta vardır, maçı çevirmezseniz. Yumurta dayanınca diye laf var, söylenmez ekranda. Kazanmasalardı stattan çıkamazlardı" dedi.
Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Nihat Kahveci, 4-2 kazanılan Kayserispor maçından sonra çok konuşulacak yorumlara imza attı. Kahveci, futbolcuların dün akşamki maçı kazanamaması halinde stattan çıkamayacağını ifade etti.
İşte Nihat Kahveci'nin yorumları:
"Bütün oklar size dönmüş. Pjanic, Batshuayi, Ersin, oyunculara dönmüş artık. Hoca gitti, top artık futbolcuda.
Bunlar çok kitap okumaz, zeki değil imajı vardır ya. Çok zekidirler. Ne zaman reaksiyon göstereceklerini iyi bilirler.
Bugün Vodafone Park'tan çıkamazlardı. Evet hoca formsuz, biz hep konuştuk. Bizim bilmediğimiz problemler vardır arkada. Ama anlatırlarsa biliriz.
Son 20 dakikayı izleyince, "Daha önce neredeydiniz" der insanlar.
Ekranlarda söylenilmez bir laf vardır, yumurtayla ilgili. Oyuncu biliyor, her şey bana dönecek diye. Taraftar da işin içine girince akar takım. Galip değilse takım, taraftardan çekinir. Biz de yaşadık."
Sizce, Beşiktaş medyada ismi geçen hangi teknik direktör adayı ile anlaşmalı? #Beşiktaş | #ŞenolGüneş | #Cherchesov | #Pinherio— Haberler (@Haberler) December 12, 2021
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