Niğde'de üretilen "kantalup kavunu" 5 ülkeye gönderiliyor

Niğde'de üretilen "kantalup" cinsi kavunlar, İngiltere, Hollanda, Singapur, Malezya ve Dubai'ye ihraç ediliyor.

Niğde'de üretilen "kantalup" cinsi kavunlar, İngiltere, Hollanda, Singapur, Malezya ve Dubai'ye ihraç ediliyor.

Çukurkuyu beldesi Tümen mevkisindeki yaklaşık 700 dekar alanda Orta Amerika kökenli kantalup kavunu üreten bir firma, ürünlerini kırsal kalkınma destekleri kapsamında 1 milyon lira hibe desteğiyle yaklaşık 3 milyon liraya kurduğu tesiste paketleyerek yurt dışına satıyor.

Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Tümen mevkisinde tarlada gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de yaklaşık 7 bin dekar alanda 25 bin ton kavun üretildiğini söyledi.

Niğde'de Orta Amerika kökenli kantalup kavununun da üretildiğini belirten Baş, şunları kaydetti:

"Şu anda hazırlığı yapılan 2 tır, Dubai'ye gönderilecek. Hollanda, İngiltere, Malezya, Singapur ve üst düzey tüketim alanı olan, gelir seviyesi yüksek ülkelere de ihracat yapılıyor. Bizim alışık olmadığımız ama yurt dışında pazar payı yüksek olan bir ürün. Yurt dışının beklentisine göre üretim yapılıyor. Firma yaptığı pazar araştırmasında, dış pazardaki beklentinin meyve salatası şeklinde olduğunu ifade etti. Destek programının 13. etabında da meyve salatası yapılabilecek bir tesise yöneldik. Şu an inşaatı bitmek üzere. Ürünlerin üretilmesi, paketlenmesi, işlenmesi ve dış pazara yüksek getirili bir şekilde sevkiyatının yapılması ekonomimize ciddi katkı sağlıyor."

Firma yetkilisi Ersan Yazgan da çalışmalara 20 dekarlık alanda deneme üretimi yaparak başladıklarını aktardı.

Ürünlerin büyük çoğunluğunun Niğde'de yetiştirildiğine işaret eden Yazgan, şöyle konuştu:

"Farklı bölgelerde de deneme dikimleri yapıyoruz. Verimden çok kalite önemli. Müşteri potansiyelimiz yurt dışındaki marketler, meyve ve sebze salatası tesisleri. Verim diğer kavunlarda olduğu kadar yüksek değil. Kaliteyi düzgün yaptığımız zaman verimin açığını kapatıyor. İhracat yaptığımız ülke sayısı her yıl değişiyor. Bu sene sözleşmeli olarak 5 ülkeye gönderiyoruz. Singapur, İngiltere, Dubai, Hollanda ve Malezya'ya ihracat yapıyoruz. Yeni pazar araştırmalarımız devam ediyor. Her yıl 30-40 konteyner kavun gönderiyoruz ama müşteri potansiyelimiz arttıkça üretimi de artırıyoruz. Tonaj olarak yaklaşık 700 ton birinci kalite mal sevk ediyoruz."

Yazgan, kantalupun içi turuncu, tropik görünümlü bir kavun çeşidi olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul