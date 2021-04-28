Niğde'de seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi

Niğde'de seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet, yoldan geçen bir beton mikserindeki tankın suyuyla söndürüldü.

Niğde'de seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet, yoldan geçen bir beton mikserindeki tankın suyuyla söndürüldü.

Eray Mercan idaresindeki 51 KG 782 plakalı kamyonet, Niğde-Ulukışla karayolu Kolsuz geçidinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı.

Yangını gören yoldan geçen beton mikseri sürücüsü de aracındaki suyla yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul