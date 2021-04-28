Niğde'de seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde'de seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi

Niğde'de seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet, yoldan geçen bir beton mikserindeki tankın suyuyla söndürüldü.

Niğde'de seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet, yoldan geçen bir beton mikserindeki tankın suyuyla söndürüldü.

Eray Mercan idaresindeki 51 KG 782 plakalı kamyonet, Niğde-Ulukışla karayolu Kolsuz geçidinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı.

Yangını gören yoldan geçen beton mikseri sürücüsü de aracındaki suyla yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı
Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fırat Aydınus Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Niğde'de seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 18:36:04. #1.14#

title