Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltıNİĞDE - Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

19.10.2019 15:56
Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

NİĞDE - Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Salona operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.K, M.Ö. ve masaj salonu çalışanı M.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.