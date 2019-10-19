Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltıNİĞDE - Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
NİĞDE - Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Salona operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.K, M.Ö. ve masaj salonu çalışanı M.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.