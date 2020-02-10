Niğde'de askerler için uğurlama programı

10.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:22

Niğde'de 2000/2 tertipler için asker uğurlama eğlencesi düzenlendi.



Nar Mahallesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen uğurlamaya katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, askere gidecek gençlere hayırlı teskereler temennisinde bulundu.



Özdemir, "Her Türk genci gibi evlatlarımız da askere gidecek. Düğüne uğurlar gibi uğurladığımız askerlerimize şimdiden hayırlı teskereler diliyorum." dedi.



Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Nar Mahallesi Muhtarı Yakup Bostan, Nar Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Öztürk, asker aileleri ve Nar Mahallesi sakinleri katıldı.

Kaynak: AA