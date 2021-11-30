Niğde Belediyesi ekipleri, karla mücadeleye hazır - Haberler
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Niğde Belediyesi ekipleri, karla mücadeleye hazır

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde Belediyesi ekipleri, karla mücadeleye hazır

Niğde Belediyesi ekipleri, olumsuzluklara karşı tüm araçların bakımını yaptı ve gerekli ihtiyaçları giderdi.

Niğde Belediyesi ekipleri, olumsuzluklara karşı tüm araçların bakımını yaptı ve gerekli ihtiyaçları giderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kış aylarının getireceği problemleri önlemek amacıyla ekipmanlarını güçlendirdi, olası kar ve buzlanma için gerekli tuz ve solüsyon stoku oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, araç, ekipman ve personelle kış sezonuna hazır olduklarını belirtti.

Kış şartlarında en güzel hizmeti vermek için gerekli çalışmaları tamamladıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Tüm birimlerimiz koordinasyon içinde üstüne düşen vazifeyi yapmaya hazır. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz yol ve kaldırımları kardan temizleyecek, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz zarar gören ağaçlara ve parklara müdahale edecek. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekiplerimiz görevi başında olacak. Ben ve arkadaşlarım, Niğdeli hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Hemşerilerimizin kışı daha rahat geçirmesi için elimizden geleni yapacağız."

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AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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