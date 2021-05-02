Niğde Anadolu FK: 0-0
STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Mustafa YükselŞANLIURFASPOR: Hakan – Süleyman, Galip, Gökdeniz (Dk. 88 Muhammed Ali Kurt),Turgut (Dk. 80 Tarık), Mustafa Çakır, Can, Cihan, Hüseyin Cihan, Fevzi (Dk.
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Mustafa YükselŞANLIURFASPOR: Hakan – Süleyman, Galip, Gökdeniz (Dk. 88 Muhammed Ali Kurt),Turgut (Dk. 80 Tarık), Mustafa Çakır, Can, Cihan, Hüseyin Cihan, Fevzi (Dk. 80 Mustafa Samican), Muhammed RaşitNİĞDE ANADOLU FK SPOR: Ali – Rıza, Metehan, Tolgahan, Hüseyin Altuğ, Aykut, Berkin (Dk. 90 Atalay), Ferhat (Dk. 90 Şahan), Fatih, Yücel, Polat (D. 81 Ali Mert)
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 37'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK Sporla 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL