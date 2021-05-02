Niğde Anadolu FK: 0-0
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Niğde Anadolu FK: 0-0

Niğde Anadolu FK: 0-0
Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL - Haberler | Spor

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Mustafa YükselŞANLIURFASPOR: Hakan – Süleyman, Galip, Gökdeniz (Dk. 88 Muhammed Ali Kurt),Turgut (Dk. 80 Tarık), Mustafa Çakır, Can, Cihan, Hüseyin Cihan, Fevzi (Dk.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Mustafa Yüksel

ŞANLIURFASPOR: Hakan – Süleyman, Galip, Gökdeniz (Dk. 88 Muhammed Ali Kurt),Turgut (Dk. 80 Tarık), Mustafa Çakır, Can, Cihan, Hüseyin Cihan, Fevzi (Dk. 80 Mustafa Samican), Muhammed RaşitNİĞDE ANADOLU FK SPOR: Ali – Rıza, Metehan, Tolgahan, Hüseyin Altuğ, Aykut, Berkin (Dk. 90 Atalay),  Ferhat (Dk. 90 Şahan),  Fatih, Yücel, Polat (D. 81 Ali Mert)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 37'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK Sporla 0-0 berabere kaldı.


Niğde Anadolu FK: 0-0
Niğde Anadolu FK: 0-0
Niğde Anadolu FK: 0-0
Niğde Anadolu FK: 0-0
Niğde Anadolu FK: 0-0
Niğde Anadolu FK: 0-0
Niğde Anadolu FK: 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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