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Nicolas Anelka'nın Kariyerinin İlk Golü

PSG genç takımında oynadıktan sonra 1995-96 sezonunda ilk defa A takımla maça çıkan eski futbolcu Nicolas Anelka, ilk profesyonel golünü bir sonraki sene, 1996-97 sezonu sırasında PSG'nin RC Lens'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada kaydetmişti.

26.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:21

PSG genç takımında oynadıktan sonra 1995-96 sezonunda ilk defa A takımla maça çıkan eski futbolcu Nicolas Anelka, ilk profesyonel golünü bir sonraki sene, 1996-97 sezonu sırasında PSG'nin RC Lens'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada kaydetmişti.

Kaynak: Dugout

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