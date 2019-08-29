Nice, Dolberg'i transfer etti

29.08.2019 14:30

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, Hollanda'nın Ajax takımından Danimarkalı forvet Kasper Dolberg'i kadrosuna kattı.

Nice Kulübü, sağlık kontrollerinden geçen 21 yaşındaki Dolberg ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basını, Nice'in bu transfer için 20 milyon avro bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Dolberg, 2016'dan bu yana forma giydiği Ajax'ta 119 maça çıktı ve 45 gol attı.

Kaynak: AA