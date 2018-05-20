Nez, Amy Winehouse Şarkısını Okumak İçin Bağış Yaparak Stüdyoya Girdi

Nez, Amy Winehouse Şarkısını Okumak İçin Bağış Yaparak Stüdyoya Girdi

2013 yılında Amy Winehouse'un bir şarkısını kullanmak isteyen ancak telif hakkına takılan şarkıcı Nez, 5 sene sonra amacına ulaşarak şarkıyı seslendirmek için stüdyoya girdi.

Nez, 2013'te çıkardığı 'Retro Turca' albümüne 2011'de vefat eden Amy Winehouse'un 'You Know I'm No Good' isimli şarkısını koymak istemiş fakat telif konusuna takılmıştı.

BAĞIŞ KARŞILIĞINDA ŞARKIYI OKUYACAK

Sanatçının babası ve varisi Mitch Winehouse ile iletişime geçen ünlü şarkıcı, amacına ulaştı. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, baba Winehouse, Amy Winehouse Vakfı'na bağış şartıyla Nez'in şarkıyı kullanmasına izin verdi. Haberi alan Nez, hemen bağışı yaparak stüdyoya girdi.

Amy Winehouse, Londra'daki evinde 23 Temmuz 2011 tarihinde ölü bulunmuştu. Polis, ölüm nedenini yapılan incelemeler sonucunda alkol zehirlenmesi olarak açıklamıştı.

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