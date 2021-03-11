Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
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Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi

11.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:01

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden Neymar, eski sevgilisi Natalia Barulich'i bir türlü unutamıyor. Brezilyalı yıldız, bir dönem birlikte olduğu güzel şarkıcının sosyal medyadaki fotoğrafını beğendi ve kısa sürede gündem olmayı başardı.

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, bir süre aşk yaşadığı ve daha sonra yollarını ayırdığı şarkıcı Natalia Barulich'i henüz unutabilmiş değil. Yıldız isim, sosyal medyadan yaptığı hamleyle aklının halen güzel modelde olduğunu gösterdi.

Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan Barulich'in havuzda bikiniyle verdiği pozunu beğenen Neymar, sosyal medya kullanıcılarına yakalandı. 300 binden fazla kişinin beğendiği fotoğrafı beğenen Neymar'ın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
Neymar ve Natalia Barulich

İLİŞKİLERİ KISA SÜRMÜŞTÜ

2020 yılının son döneminde kısa süreli birliktelik yaşayan Barulich-Neymar ikilisi, sonrasında ilişkilerini yürütemeyerek ayrılmışlardı.

ÖZEL HAYAT SORUSU SİNİRLENDİRMİŞTİ

Neymar'dan önce bir diğer ünlü şarkıcı Maluma'yla aşk yaşayan güzel şarkıcı, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili sorulan sorulara tepki göstermiş ve "Bunun bir müzik programı olduğunu ve yeni şarkımı anlatacağımız sanıyordum, özel hayatımı değil" diyerek program moderatörünü eleştirmişti.

Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
Natalia Barulich ve Maluma
Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
Haber Yorumları (1)
OSMANLI TÜRKİYE: Olabilir bize ne bu haberden
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